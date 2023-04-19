İstanbulspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE (İstanbulspor-Antalyaspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip kazanıp alt sıralardan kurtulmak isterken, konuk takım ise çıkışını sürdürme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2023- 17:30