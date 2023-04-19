Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...
İSTANBULSPOR ANTALYASPOR İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan, Ba, Lokilo, Rroca, Onur, Ethemi, Eze.
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao, Larsson, Doğukan, Haji Wright.
İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor ile Antalyaspor arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.