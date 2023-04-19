Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...
KAYSERİSPOR KASIMPAŞA İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Kemen, Ackah, Mensah, Emrah, Mane, Thiam.
Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Ben Ouannes, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Mounir, Fall, Koita.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.