Kayserispor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Kayserispor-Kasımpaşa canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip de, konuk takım da bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2023- 17:30