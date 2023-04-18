Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği zorlu mücadelesinin CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Ümraniyespor maçı 18 Nisan Salı günü saat 20.30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniye, Levent, Shukurov, Ozdoev, Bertolacci, Saba, Borini, Diagne
Ümraniyespor: Berke, Glumac, Avounou, Epureanu, Kartal, Valentin, Geraldo, Onur, Kayode, Sekidika, Umut