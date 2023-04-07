Süper Lig'in 27. haftası tamamlandı.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın oranları
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İddaa Risk Yönetimi, ligin 28. haftası öncesi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 07.04.2023- 16:23
Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı ve derbiyi 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip 4-2 kazandı.
Galatasaray evinde Adana Demirspor'u 2-0 yendi.