Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ev sahibi ekip çıkışını sürdürmek isterken, bordo-mavililer de deplasmandan galibiyetle dönme peşinde... Kasımpaşa-Trabzonspor maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall.

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Gomez.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.

TRABZONSPOR 3 EKSİK

Ligde Kayserispor'a 4-3, kupada Ankaragücü'ne 3-1 kaybedilince Orhan Ak'ın görevi bırakmasıyla Kasımpaşa maçına takımı, 'Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü' İhsan Derelioğlu hazırladı. Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Mısırlı oyuncu Trezeguet ve tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ile Serkan Asan deplasman kafilesinde yer almadı.

ÖZDEŞ İLE İLK MAÇ

Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

İLK MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.