Hakemlerin kazançları hatırı sayılır bir noktaya ulaştı.
Bu listede zirve İspanya'nın! Süper Lig hakemleri ise...
Avrupa'da hakemlerin yıllık kazançları dikkat çekti. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig arasında yapılan araştırmaya göre en çok kazanan hakemler La Liga'da bulunuyor. Peki ligimin kaçıncı sırada? İşte haberin detayları...
Sabah'ın derlediği habere göre Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig araştırmasında ilginç rakamlar ortaya çıktı.
İspanya La Liga hakemleri, ayda 12 bin 500 Euro maaş, yönettikleri her maç için 4 bin 200 Euro alırken, VAR'ın başındakiler ise 2 bin 100 Euro kazanıyor.