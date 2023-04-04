Orta ayrıca, "Okan Buruk'un açıklanmasını istediği pozisyonlar vardı, onları da dahil ettik. 17 takımın değerli teknik direktörlerinin, bizden açıklanmasını istediği pozisyonlar varsa, her ay bir gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler ve davet edelim, bütün pozisyonları şeffaflıkla açıklayalım" diyerek kulüplere bir de çağrıda bulundu.

İşte Süper Lig'de gündemden düşmeyen ve tartışmalara sebep olan o pozisyonlar ile ilgili Lale Orta ve Hugh Dallas'ın değerlendirmeleri...