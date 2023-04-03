Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında İstanbulspor ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSTANBULSPOR - KARAGÜMRÜK 11'LER:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Lokilo, Ba, Muammer, Ethemi, Loshaj, Emir.
Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rodrigues, Dresević, Levent, Ozdoev, Ricci, Bertolacci, Burak, Borini, Diagne
İSTANBULSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Karagümrük maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.