Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta müsabakasında İstanbulspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında İstanbulspor ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBULSPOR - KARAGÜMRÜK 11'LER:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Lokilo, Ba, Muammer, Ethemi, Loshaj, Emir.

Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rodrigues, Dresević, Levent, Ozdoev, Ricci, Bertolacci, Burak, Borini, Diagne

İSTANBULSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Karagümrük maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.