Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında bitexen Giresunspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
GİRESUNSPOR ALANYASPOR İLK 11'LER
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Görkem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Doumbia, Umut, Fer, Efecan, Cavaleiro, Koulouris.
GİRESUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giresunspor ile Alanyaspor arasında oynanan maç, saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.