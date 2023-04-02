Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta müsabakasında Ümraniyespor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Ümraniyespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR 11'LER:

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Glumac, Epureanu, Onur, Kartal, Oğuz, Mrsic, Geraldo, Sekidika, Umut

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Kahraman, Adil, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Moreno, Pozuelo, Muhammet

ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Konyaspor maçı 2 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.