Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Ümraniyespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR 11'LER:
Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Glumac, Epureanu, Onur, Kartal, Oğuz, Mrsic, Geraldo, Sekidika, Umut
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Kahraman, Adil, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Moreno, Pozuelo, Muhammet
ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Konyaspor maçı 2 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.