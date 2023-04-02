Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbiyi siyah-beyazlı ekip 4-2 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbiyi siyah-beyazlı ekip 4-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin golleri 41. dakikada Enner Valencia (P.) ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Beşiktaş'ta ise sahneye 58 ile 62. dakikada Cenk Tosun, 75. dakikada Nathan Redmond ve 90+1. dakikada Vincent Aboubakar çıktı.

Mücadelenin 50. dakikada Enner Valencia penaltı kazandı. siyah-beyazlılarda Welinton, gördüğü ikinci sarı kart sebebiyle kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Penaltının başına geçen Valencia, topu direğe nişanladı.

İkinci yarının başında oyuna dahil olan Nathan Redmond, 1 gol ve 3 asist üretti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 54 puanda kalırken Beşiktaş puanını 52'ye yükseltti.