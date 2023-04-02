Kartal Kadıköy'de uçtu!
Derbide hem kırmızı kart hem penaltı!
2 Nisan 2023 Döviz Kuru!
G.Saray'da ayrılık: Belli ki hiçbiri istenen seviyede değil
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