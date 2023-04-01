Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER:
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Szysz, Figueiredo.
MKE Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Hasan Ali, Taylan, Diack, Pedrinho, Emre, Ali Sowe.
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Ankaragücü maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.