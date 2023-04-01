Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta müsabakasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Szysz, Figueiredo.

MKE Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Hasan Ali, Taylan, Diack, Pedrinho, Emre, Ali Sowe.

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.