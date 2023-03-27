TFF'den flaş hakem açıklaması! İşte alınan yeni karar

TFF hakemlerle ilgili yeni bir karar aldı. Yapılan resmi açıklamada, hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterini bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırıldığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2023- 12:01 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023- 12:07