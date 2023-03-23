Süper Lig'de program açıklandı! İşte derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar saat 20.30'da, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 16 Nisan Pazar saat 20.30'da ve Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi 30 Nisan Pazar saat 19.00'da oynanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar saat 20.30'da, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 16 Nisan Pazar saat 20.30'da ve Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi 30 Nisan Pazar saat 19.00'da oynanacak.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA:

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.

Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.

2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir.