Kulüpler Birliği Toplantısı'nda kritik zirve! Gaziantep FK ve Hatayspor...
Kulüpler Birliği Toplantısı başkan Ali Koç yönetiminde toplandı. Toplantıda Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının geçersiz sayılması yönünde kararlar konuşulacak.
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 29.03.2023- 13:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023- 14:23
"MAÇLAR GEÇERSİZ SAYILSIN" DİYEN 5 KULÜP!
Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının geçersiz sayılmasını isteyen beş kulübü A Spor duyurdu. Kulüp Başkanlarıyla görüştüğünü belirten Sercan Dikme; Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa ve İstanbulspor'un ligden çekilen iki takımın maçlarının geçersiz sayılmasını talep edecek.
5 KULÜP "AYNEN DEVAM" İSTİYOR!
Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Karagümrük ve Giresunspor, kulüplere 3 puan ve +3 gol averaj kararının aynı şekilde devam etmesi yönünde karar bildirecek.
TOPLANTIYA KATILMAYACAKLAR
Alanyaspor, Konyaspor ve Ümraniyespor da mevcut kararın devam etmesini istediği için toplantıya katılmayacak. Sivasspor ise "Her karara saygılıyız" fikrinde olduğu için toplantıya temsilci göndermeyeceğini bildirdi.
KARARI HENÜZ BİLİNMEYENLER!
Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor ise konuyla ilgili kararını toplantıda açıklayacak.
Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda alınan karar, Türkiye Futbol Federasyonu'na "tavsiye" olarak iletilecek.