Spor federasyonları kan bağışına dikkat çekti

Spor federasyonları, deprem bölgelerinde oluşabilecek kan ihtiyacı için Kızılay'a kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.



Güreş, Atletizm, Boks, Yüzme ve Badminton federasyonları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, deprem bölgelerinde oluşacak kan ihtiyacı için vatandaşları gün içinde bağış yapmaları için Kızılay Kan Merkezleri'ne davet ettiler.