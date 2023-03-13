İstanbulspor - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor - Sivasspor karşılaşmasının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İstanbulspor - Sivasspor maçı 13 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Muammer, Rroca, Lokilo, Ethemi, Emeka Eze.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Ziya, Keita, Ulvestad, Charisis, N'Jie, Max Gradel, Leke James.