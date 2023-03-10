Giresunspor - Karagümrük | CANLI
Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
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"Depremzedeler için 250 konut ve 10 okul yapılacak" "Depremzedeler için 250 konut ve 10 okul yapılacak" 20:41
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