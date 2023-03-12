Trabzonspor Adana Demirspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, yardımcı antrenörü Orhan Ak ile 3 puan arıyor... Montella yönetimindeki Akdeniz ekibi de zorlu deplasmandan galip gelmek için sahada... Kritik maçın canlı yayın bilgileri, arama motorlarında araştırılıyor. İşte Trabzonspor Adana Demirspor maçı bilgileri...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2023- 16:10 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023- 16:10