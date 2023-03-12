Trabzonspor Adana Demirspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor...
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İLK 11'LER:
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 12 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayan maç, beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor...
Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Servanlar yapıyor.