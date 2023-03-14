Şampiyonluk yarışı kıyasıya şekilde devam ederken takımların şampiyonluk oranları da belli dönemlerde güncellenmeye devam ediyor.
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. İddiaa Risk Yönetimi, ligin 25. haftasının bitmesiyle birlikte alınan sonuçlarla beraber şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...
Lider Galatasaray, hemen arkasından gelen Fenerbahçe ve bu iki takımı takip eden Beşiktaş, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in yeni oranları belli oldu. İşte o oranlar:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 150.00
2019-20 sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyon olan İstanbul ekibi şampiyonluk yarışından iyice uzak kalmış durumda.