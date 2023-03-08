Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den play-off açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un play-off'la ilgili söylediği sözlere de yanıt verdi. İşte detaylar...
A Bola'ya konuşan deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de deprem bölgesi ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesi nedeniyle rakiplerine 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu söyledi ve bir öneri sundu.
Jorge Jesus, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesinin ardından puan tablosunun bozulduğunu "Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu" sözleriyle açıklarken, farklı bir formül uygulanması gerektiğini belirtti.