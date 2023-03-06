Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Antalyaspor maçını haberimizden takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 6 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA-ANTALYASPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Erdem, Mortadha, Donk, Djilobodji, Fabiano, Tirpan, Malsa, Eysseric, Mounir, Fall, Koita
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Erdal, Larsson, Ghacha, Mehmedi, Bertuğ