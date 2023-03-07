Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta geride kaldı. Ligde zirvede Galatasaray yer almaya devam ederken Fenerbahçe ise takibini sürdürüyor. İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk için yeni oranları açıkladı. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 07.03.2023- 10:50
Sarı lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 2-1 ile geçti.
Sarı lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını tekrar 6'ya indirdi.