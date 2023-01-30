Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, 31 Ocak'ta oynanacak iki maçla başlayacak. İşte haftanın programı...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 Şubat Perşembe:

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)