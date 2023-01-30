Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Şubat Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)
2 Şubat Perşembe:
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)