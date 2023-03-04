TFF'nin Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nda ne yazıyor?

NTV'de yer alan habere göre TFF talimatı gereği kulüpler bir futbolcu ile sözleşme imzaladığında sözleşmenin bitiş tarihi olarak 31 Mayıs yazmak zorundadır. Eğer ligin bitiş tarihi mayısı geçerse otomatik olarak futbolcunun sözleşmesi de uzar.