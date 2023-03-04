Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki deprem ülkede spor organizasyonlarının durmasına sebep oldu. Süper Lig'de de ara verildi. Türkiye Futbol Federasyonu ligin 3-4-5 Mart tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu. Lig 24. hafta itibarıyla yeniden başladı. Ancak maçların birkaç haftalığına ertelenmesi sezonun haziran ayında bitmesine neden olabilir.
Süper Lig uzarsa kiralık futbolcuların durumu ne olacak? İşte yanıtı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası Süper Lig'e ara verilmişti. Bu hafta itibarıyla yeniden başlayan ligin haziran ayına sarkması durumunda kiralık oyuncuların oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. Peki, Süper Lig uzarsa kiralık oyuncular takımlarında forma giyebilecek mi? İşte detaylar...
Peki, Süper Lig takımlarında kiralık forma giyen ve 31 Mayıs tarihinde kiralık sözleşmeleri biten futbolcular, ligin haziran ayına uzaması halinde maçlarda forma giyebilecek mi?
TFF'nin Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nda ne yazıyor?
NTV'de yer alan habere göre TFF talimatı gereği kulüpler bir futbolcu ile sözleşme imzaladığında sözleşmenin bitiş tarihi olarak 31 Mayıs yazmak zorundadır. Eğer ligin bitiş tarihi mayısı geçerse otomatik olarak futbolcunun sözleşmesi de uzar.