Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (Kayserispor-Fenerbahçe canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi ekip bu maçı kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek isterken, konuk takım da Galatasaray'ın hükmen galip geleceği haftada aranın açılmasına izin vermek istemiyor. Kayserispor-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2023- 19:40