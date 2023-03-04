Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-3 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR



8'inci dakikada Colley'nin sağ kanattan ortasında Diagne topla buluştu. Diagne'nin kafa vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.



18'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozdoev pasını ceza sahası içindeki Diagne'ye aktardı. Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



19'uncu dakikada Hakan Arslan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.



21'inci dakikada Ozdoev'in sert şutunu Ali Şaşal çıkardı. Dönen topla buluşan Diagne'nin vuruşunda top Ali Şaşal'dan sekerek kornere çıktı.



27'nci dakikada Samu Saiz'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla Caicedo buluştu. Caicedo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



38'inci dakikada Bertolacci topu ceza sahası içindeki Borini ile buluşturdu. Borini'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



45+4'üncü dakikada Borini dar alandaki çalımlarının ardından pasını Diagne'ye aktardı. Diagne'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın üstünden ağlarla buluştu: 1-1.



İlk yarı 1-1 sona erdi.



53'üncü dakikada ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Fatih Karagümrük'te meşin yuvarlağın başına Ricci geçti. Ricci'nin ortasına iyi yükselen Diagne topu ağlara gönderdi: 2-1.



65'inci dakikada Bertolacci'nin pasında topla buluşan Borini'nin ceza sahası çizgisinden sert vuruşu direkten döndü.



69'uncu dakikada kullanılan taç atışının ardından Diagne'nin kafayla ceza sahasına indirdiği topla Ozdoev buluştu. Ozdoev'in sağ ayağıyla iyi vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.



79'uncu dakikada Saiz'in pasında topla buluşan Caicedo'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen'e çarparak kornere çıktı.



80'inci dakikada Ljajic'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Diagne çalımlarla ceza sahasına girdi. Diagne'nin iyi vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 4-1.



90+1'inci dakikada Erdoğan'ın ortasına iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda arka direkte meşin yuvarlağı takip eden Leke James'in dokunuşunda top kaleci Batuhan Şen'e çarparak ağlara gitti: 4-2.



90+6'ncı dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Leke James iyi hareketlendi ve meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 4-3.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğü ile bitti.



MBAYE DIAGNE'DEN HAT-TRİCK



Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'ün Sivasspor'u ağırladığı maçta hat-trick yaptı. Diagne bu maçın ardından Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti.

MAÇ NOTLARI

STAT: Atatürk Olimpiyat



HAKEMLER: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Osman Gökhan Bilir



FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen - Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 77 Shukurov), Ricci, Ozdoev (Dk. 77 Feghouli), Colley (Dk 69. Ljajic), Borini (Dk. 85 Lobjanidze), Diagne (Dk. 84 Colin Kazım)



SİVASSPOR: Ali Şaşal - Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Aaron (Dk. 90 Camara), Uğur Çiftçi, Cofie (Dk 66. N'Jie), Hakan Arslan, Charisis, Gradel, Saiz, Caicedo (Dk. 90 Ahmed Musa)



GOLLER: Dk. 45+4, Dk. 53 ve Dk. 80 Diagne, Dk. 69 Ozdoev (Fatih Karagümrük), Dk. 27 Caicedo, Dk. 90+1 ve Dk. 90+6 Leke James (Sivasspor)



SARI KARTLAR: Borini, Bertolacci, Ricci (Fatih Karagümrük), Goutas (Sivasspor)