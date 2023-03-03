Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası erteleme maçlarıyla tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori takım...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk için yeni oranları açıkladı. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 03.03.2023- 11:52 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023- 11:56
Sarı lacivertliler evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Sarı lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını tekrar 6'ya indirdi.