Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR İLK 11'LER

Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Bertolacci, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Charisis, Sainz, Caicedo, Gradel