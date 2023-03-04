Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı.
Trabzonspor cephesinin tek golü 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Ümraniyespor'da ise golleri 51. dakikada Jesse Sekidika ve 65. dakikada Umut Nayir kaydetti.
Bordo-mavili ekipte Naci Ünüvar, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.
Trabzonspor 36 maç aranın ardından evinde mağlubiyet yaşadı.
Bu sonuçla Trabzonspor ligde 38 puanda kalırken Ümraniyespor puanını 18'e yükseltti.