Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor kulüpleri, camialarının devletin yanında olduğunu bildirdi.

Kayserispor'un açıklaması:

"Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Konyaspor'un açıklaması:

"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."

Alanyaspor'un açıklaması:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."

Rizespor'un açıklaması:

Çaykur Rizespor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Türk sporuna hizmet etmeyi toplumsal bir sorumluluk anlayışıyla gerçekleştiren Çaykur Rizespor Kulübü, sporun dayanışma ve birleştirici yönüne katkı sağlamayı vatanseverliğin bir gereği olarak şiar edinmiştir.

Başakşehir'in açıklaması:

Medipol Başakşehir Kulübü, futbolun gücünün iyilik için kullanmanın zamanı olduğunu belirten bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yayımlanan açıklamada, Türkiye'nin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığı hatırlatılarak, "Ülkemiz son yüz yılda yaşanan en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya. Başakşehir Futbol Kulübü olarak futbolun muazzam gücünü, iyilik için kullanmanın tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Söylenecek her sözün, haykırılacak her kelimenin birlik ve beraberlik üzerine olmasını arzuluyoruz. Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz. Bu felaketin yaralarını omuz omuza saralım." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor: Gün birlik günüdür

DG Sivasspor Kulübü, futbolun siyasetten uzak kalması gerektiğine vurgu yaparak, "Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür" ifadelerine yer verdi.

Sivasspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Karşı karşıya kaldığımız büyük doğal afet, deprem bölgesinde büyük can kaybı ve yıkıma sebep olduğu gibi tüm ülkede de derin üzüntüye ve ağır travmaya yol açmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile çalışmalarına devam ederken diğer tüm kurum, kuruluş ve insanlarımız da olağanüstü bir dayanışma ile fedakarca bu çabaya katkıda bulunmaktadır. Bu süreçte futbol müsabakalarının yaralı toplum psikolojisi üzerinde olumlu etkiler oluşturması en büyük temennimizdir. Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür. Siyasetin kendisine müdahale etmemesini ilke olarak talep eden futbolun kendisi de özellikle de bu günlerde siyasetten uzak kalmalıdır. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dileklerken, bölgede hizmet sunan, bölgeye destek veren her kişi ve kuruluşa derin şükranlarımızı ve takdirlerimizi sunuyoruz" denildi.



Ümraniyespor: Her daim milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiriz

Ümraniyespor Kulübü, her zaman milletin ve devletin yanında olduğunu belirten açıklama yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan ve "Tüm takımlar, tüm renkler Türkiye'nindir!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ümraniye Spor Kulübü olarak ülkece çok zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde birlik ve beraberliğimizin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Futbol kulüplerinin bir üst kimlik olduğunu; tribünlerin farklı cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüşleri olan kişiler tarafından oluştuğunu ve öyle kalması gerektiğini hatırlatırız. Ancak milletimiz ile devletimizin el ele vererek aşabileceğini inandığımız bu badirenin en kısa sürede atlatılmasını temenni eder, her daim milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiriz. Milletimizin başı sağ olsun."



Keçiörengücü'den sağduyu çağrısı:

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden yapılan açıklamada, "Asrın felaketini yaşadığımız bu günlerde birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşmanın ve kardeşliğimizin 85 milyon olmanın önemini bir kez daha vurgulayarak devletimizin ve milletimizin her zamanki gibi el ele olmasını temenni eder, futbolun siyaset üstü bir organizasyon olduğu bilinciyle tüm taraftarlarımızı sağduyulu olmaya davet ederiz." denildi.

Erzurumspor: Devletimizin ve aziz milletimizin yanındayız

TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor FK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun önsözü ve Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'un yeşil sahalardaki temsilcisi Erzurumspor camiası ve taraftarı, Devletimiz ve aziz milletimizin daima yanındadır" dedi.



Denizlispor: Siyasetin siyaset alanında, sporun da sahada olması gerektiğine inanıyoruz

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Ayrılıktan değil, kenetlenmekten yana taraf olduğumuzu belirtiyor, siyasetin siyaset alanında, sporun da sahada olması gerektiğine inanıyoruz." denildi.