Süper Lig'de ertelenen maçların hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de ertelenen ve bu hafta oynanacak olan 4 maçın hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2023- 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023- 12:36