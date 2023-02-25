Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme karşılaşmasında bitexen Giresunspor ile Yukatel Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
GİRESUNSPOR KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.
Kayserispor: Bilal, Attamah, Hosseini, Arif, Campanharo, Karimi, Cardoso, Emrah, Mane, Gökhan, Thiam.
GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giresunspor ile Kayserispor arasında oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği mücadele, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.