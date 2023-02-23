Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK olmak üzere Spor Toto 1. Lig'den bazı takımlar ligden çekilmişti. Bu takımların oyuncularına ise transfer kolaylığı sağlanmıştı.
TFF'den transfer dönemi kararı!
Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den bazı takımlar ligden çekilme kararı almıştı. TFF, bu kulüplerin oyuncuları ve teknik direktörlerine dair aldığı yeni kararı açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu, bu takımların oyuncuları ve teknik direktörlerine ilişkin ilave kararlar alındığını duyurdu. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılan 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir.