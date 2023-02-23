TFF'den transfer dönemi kararı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK olmak üzere Spor Toto 1. Lig'den bazı takımlar ligden çekilmişti. Bu takımların oyuncularına ise transfer kolaylığı sağlanmıştı.