6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili etkisi altına alan deprem konusunda henüz uzmanlar bile yorum getiremiyor.
Gaziantep FK-Galatasaray ve Adana Demirspor-Hatayspor maçları nasıl oynanacak?
6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrası, bölgede ohal ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerin 1 hafta ertelendiğini duyururken, bölge takımlarının nasıl maç yapacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bununla ilgili olarak açıklamada bulunması kafaları karıştırdı.
Futbolseverlerin kafasındaki en büyük soru işareti; 24. haftada oynanacak Gaziantep-Galatasaray ve Adana Demirspor-Atakaş Hatay karşılaşmaları...