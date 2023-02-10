Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremlerin ardından spor kulüplerinin başlattığı yardım kampanyaları sürüyor. Spor kulüpleri, afet bölgesindeki depremzedeler için gerekli malzemelerin yer aldığı yardım TIR'ları tek tek bölgeye gönderirken; 3 kulübün başlattığı yardım kampanyalarına her renge gönül veren vatandaşlar katıldı. Hazırlanan TIR'lar, günlerdir deprem bölgelerine ulaştırılıyor. Bugün ise 3 kulüp, deprem bölgelerine olan ihtiyaçlara bir kez daha dikkat çekmek için bugün yola çıkacak TIR'ları aynı anda hareket ettirmeyi planladı.

ÇEBİ: EL BİRLİĞİMİZİ GÖSTERMİŞ OLDUK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 kulübün logolarının bulunduğu TIR'ın önünde yaptığı açıklamada, "Böyle sıkıntılı bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışır şekilde birlikte beraberlik örneklerini gayet güzel veriyoruz. Yıllardır birbirine rakip olan 3 büyük İstanbul kulübünün birbirileriyle olan el birliğini göstermiş olduk. Geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Acısı hep kalacak ama yarattığı fiziki tahribatı inşallah kısa sürede aşarız" diye konuştu.

KOÇ: İŞTE BU DA TÜRK MİLLETİNİN YÜCELİĞİ VE GÜZELLİĞİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da "Bugün 3 büyük İstanbul kulübü olarak ortak bir çalışma yaptık. Zaten hali hazırda taraftarlar da ortak bir çalışma yapıyorlar. Her 3 kulübün de statlarında her kulüpten taraftar görmek mümkün. İşte bu da Türk milletinin yüceliği ve güzelliği; bıçak kemiğe dayandığı zaman omuz omuza verip, bu ülke için, bu millet için nasıl çalışabileceğimizi de gösteriyoruz. Herkes elinden ne geliyorsa fazlasını yaparak buradaki etkilenen insanlara destek olmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ÖZBEK: BU BİZİM BİRLİKTELİK MESAJIMIZ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Türk milleti olarak bu yaşadığımız felaketten ortaya çıkan durumu, en kısa sürede yaraları sarmak üzere bütün camialar, bütün millet olarak çalışmaktayız. Zor günlerde tek yumruk olmak konusunda İstanbul'da 3 büyük kulüp olarak bir organizasyon yapıyoruz. Ortak manada birer TIR'ı yükledi kulüpler ve yola çıkarıyoruz. Bu bizim birliktelik mesajımız. Spordaki rekabetin yeşil sahalarda kalması, saha dışında dost olmanın göstergesi olarak bakmak lazım" şeklinde konuştu.

3 Kulübün Başkanı ayrıca afet bölgesine her kesimden çok sayıda TIR'ın malzemelerle gittiğini ve oradaki dağıtımın güçleştiğine de dikkat çekti. Herkesin yardımlarını aynı yere değil zarar gören her ile eşit göndermeye çalışmasına ve dağıtılmasının da önemine vurgu yaptılar.