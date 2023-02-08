Birçok federasyon, hem merkezlerinde hem de bünyesindeki tesislerde yardım toplama ve barınma hizmeti sunmak için harekete geçti. Türkiye Jokey Kulübü; Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromları, depremzedelerin konaklama ile diğer ihtiyaçları için açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 152 tesiste barınma sağlıyor. Depremin ardından harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, 152 tesisini depremzedeler için açtı. Afetin ardından Osmaniye'ye giden Bakan Kasapoğlu, 34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşın konakladığını bildirdi.