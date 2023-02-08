Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan kulüpler, vatandaşlardan gıda, ısıtıcı, battaniye, bebek bezi, bebek maması, hijyen setleri, kışlık kıyafet, uyku tulumu, bot, powerbank, jeneratör, yağmurluk ve yatak gibi acil ihtiyaç maddelerini statlara getirmesini istedi.
Tüm renkler bir oldu! Tesisler yardım merkezine dönüştü
Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen deprem, yurdun birçok bölgesinde hissedildi. Ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde ise 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Süper Lig'in köklü kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor depremzedeler için yardım kampanyası için harekete geçerken, spor tesisleri yardım merkezlerine dönüştü.
AFAD'ın başlattığı yardım kampanyası kapsamında spor kulüplerinin çağrısına kulan veren vatandaşlar, acil ihtiyaç listesindeki maddeleri İstanbul'da özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın statları ile tesislerine götürdü. Kulüpler yaptıkları açıklamada, birlik olarak yardımların hızlı ve kolay toplanabilmesi için birbirlerinin stat ve tesislerini de adres olarak gösterdi.
GALATASARAY'DAN 18 TIR DESTEK
Yardım kampanyasını ilk başlatan kulüplerden olan Galatasaray, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Nef Stadı, Anadolu Yakası'nda ise Taçspor Tesisleri'nde yardım topladı. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, personel ve sporcuların da yardım kampanyasında aktif rol aldığı sarı-kırmızılı kulüp, bu sabaha kadar 18 tırı deprem bölgesine gönderdi. Galatasaray'da Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile futbol takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtılmasına destek verdi.