Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olan ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası, başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları yayınladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer kulüplerimizden mesajlar yayınlandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmıştı. Başta TFF ve 4 büyükler olmak üzere birçok kulüpten art arda başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları geldi.

AFAD Hatay: 03261120000

AFAD Maraş: 03442214991

AFAD Antep: 03424281118

AFAD Adana: 03222272854

AFAD Adıyaman: 04162161231

AFAD Urfa: 04143137290

AFAD Malatya: 04223242898

AFAD Osmaniye: 03288262002