Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarında verilen hakem kararları Türkiye'nin gündemine oturdu.
VAR kayıtları yayınlanacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son noktayı koydu!
TFF, Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarındaki hakem hataları sonrası VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bundan sonra VAR kayıtlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Maçların hakemleri ve pozisyonlar için tartışma devam ederken, bu kez TFF bu karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuna açıkladı.
Bundan sonra tüm tartışmalı maçların VAR konuşmaları yayınlanacak mı?