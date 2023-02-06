Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı yayında gözyaşlarına engel olamadı. Demirel, sosyal medya hesabından yardım istedi.