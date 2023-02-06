Futbol liglerinde maçlar deprem nedeniyle erteleniyor.
Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Büyükekşi'nin görüşmesinden çıkacak sonuç bekleniyor.
Bugünkü Süper Lig maçları ve 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak TFF 2'inci Lig maçlarının ertelenmesi bekleniyor.
Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 6, 2023
İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.