Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, 23. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LER:

Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Emre, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.