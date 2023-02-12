Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 2 büyük deprem, yurdun birçok bölgesinde hissedildi. Ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde ise 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı alırken, TFF bu kararları kabul etti. Gelişmenin ardından gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2023- 10:23