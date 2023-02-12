Türkiye Futbol Federasyonu, 10 ilimizde ağır yıkımlara sebebiyet veren 2 büyük depremim ardından alınan kararları açıkladı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi!
Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 2 büyük deprem, yurdun birçok bölgesinde hissedildi. Ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde ise 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı alırken, TFF bu kararları kabul etti. Gelişmenin ardından gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. İşte detaylar...
Süper Lig'den çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine kalan haftalarda 3'er puan verilmesi kararı sonrası gözler fikstüre çevrildi.
Süper Lig'in dört büyük takımının üçü ligin ikinci devresinde henüz Gaziantep FK ve Hatayspor ile karşı karşıya gelmedi.