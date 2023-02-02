Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Kayserispor-Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Kayserispor-Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Mesut Özil, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka

KAYSERİSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan Kayserispor-Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.