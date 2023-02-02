Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...
KONYASPOR - İSTANBULSPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz, Michalak, Çekiçi, Muric, Diouf.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Ba, Lokilo, Rroca, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Eze.
KONYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor - İstanbulspor maçı 1 Şubat Perşembe günü saat 17:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.