Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Kasımpaşa, 23. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
HATAYSPOR - KASIMPAŞA 11'LER:
Hatayspor: Erce, Kerim, Burak Bekaroğlu, Burak Yılmaz, Engin Can, Aabid, Boudjemaa, Dudziak, Kaan, El Kaabi, Ze Luis.
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Fabiano Silva, Yasin, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Mounir, Fall.
HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.