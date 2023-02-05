Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Kasımpaşa, 23. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - KASIMPAŞA 11'LER:

Hatayspor: Erce, Kerim, Burak Bekaroğlu, Burak Yılmaz, Engin Can, Aabid, Boudjemaa, Dudziak, Kaan, El Kaabi, Ze Luis.

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Fabiano Silva, Yasin, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Mounir, Fall.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.