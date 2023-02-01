Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Kasımpaşa-Giresunspor maçının canlı anlatımı haberimizde...
KASIMPAŞA-GİRESUNSPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa'nın 11'i: Erdem, Donk, Tarkan, Tirpan, Yasin, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mortadha, Fall.
Giresunspor'un 11'i: Onurcan, Hayrullah, Perez, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.
KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Giresunspor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.