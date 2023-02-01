Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Hatayspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Jevtovic, Furkan, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo
Hatayspor: Erce, Kamil, Burak Bekaroğlu, Burak, Adekugbe, Musa, Mehdi, Ruben Ribeiro, Saba, Ayoub, Bertuğ
GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Hatayspor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.