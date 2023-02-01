Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz..

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Hatayspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...





İŞTE 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Jevtovic, Furkan, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo

Hatayspor: Erce, Kamil, Burak Bekaroğlu, Burak, Adekugbe, Musa, Mehdi, Ruben Ribeiro, Saba, Ayoub, Bertuğ

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Hatayspor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.