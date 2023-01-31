Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Corendon Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 32. ve 45+2. dakikalarda Mustafa Yatabare, 50. dakikada ise Max Gradel kaydetti. Ev sahibi ekibin 68. dakikada Zinedine Ferhat'la attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 21 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Alanyaspor ise deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.