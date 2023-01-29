Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında İstanbulspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Kayserispor, 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR 11'LER:

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Okan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Mahamadou Ba, Lokilo, Muammer, Ali Yaşar, Ethemi, Eze.

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Karimi, Cardoso, Mane, Gökhan.

İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Kayserispor maçı 29 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.