Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Adana ekibinde 83. dakikada Ndiaye (P.) topu ağlara gönderdi.
Sarı-lacivertli takımda ise Valencia, 88. dakikada sahneye çıktı.
Mücadele 1-1 berabere tamamlandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçtan sonra hakem Ali Palabıyık'a yaptığı itiraz sonucu kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Adana Demirspor ligde 38 puana yükselirken Fenerbahçe 45 puana çıktı.
Adana ekibi gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.
Fenerbahçe ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.